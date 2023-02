Urban Union 2023 ARENES DE PEROLS 34, 3 juin 2023, PEROLS.

Urban Union 2023 ARENES DE PEROLS 34. Un spectacle à la date du 2023-06-03 à 20:00 (2023-06-03 au ). Tarif : 38.0 à 43.0 euros.

Pour sa première édition, URBAN UNION reçoit Alonzo et Niro en concert. Niro est un rappeur extrêmement productif et polyvalent qui a su s’imposer ces dix dernières années comme un véritable “Taulier” du rap français. C’est d’ailleurs le titre de son dernier album. De par ses albums (Paraplégique, Miraculé, Or Game, Stupéfiant…) et ses featurings il nous a démontré qu’il était l’un des artistes les plus productifs du game. Alonzo s’est forgé une carrière pleine de réussites en solo depuis près de 15 ans avec des albums marquants et des morceaux impactants : la Belle Vie, Santana, Binta, Papa Allo, La Seleçao et dernièrement Tout va Bien, plus gros tube de l’année 2022. Alonzo a su construire au cours de sa carrière une identité musicale solide et reconnaissable qui permet de rassembler une large communauté fidèle depuis ses débuts. Ils nous délivreront une performance de 50 minutes chacun pour une soirée qui s’annonce d’ores et déjà anthologique. 2H de concert + 1H SET DJ Urban Union Urban Union

ARENES DE PEROLS 34 PEROLS PL Fonfonne Guillerme Herault

2H de concert + 1H SET DJ

