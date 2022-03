Urban Triathlon Albi Place de la Pile, 15 mai 2022, Albi.

Urban Triathlon Albi

Place de la Pile, le dimanche 15 mai à 07:30

L’Urban Triathlon d’Albi invite tous les amoureux de défi à participer à cette épreuve qui allie nage, cyclisme et course à pied. Différentes formules sont proposées, afin de courir seul, entre amis ou avec sa famille lors de relais, et plusieurs tracés sont adaptés selon le niveau de chacun. L’épreuve se déroulera autour de la place Sainte-Cécile. Au programme 5 courses aux formats adaptés à tous les pratiquants… Une course où les participants devront nager, pédaler et courir sur le site unique de la cité épiscopale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les formulaires d’inscription et le règlement sont disponibles sur le site Internet de l’événement. Inscriptions : [comitetriathlonalbi@gmail.com](mailto:comitetriathlonalbi@gmail.com) – [www.urban-triathlon-albi.fr](http://www.urban-triathlon-albi.fr) – 06 87 93 28 34 RETRAIT DOSSARDS : Samedi 14 mai 2022: 16h00 à 18h00 Place de la Pile – ALBI – Dimanche 15 mai 2022 : 7h30 / 14H 30 Place de la Pile – ALBI – DUATHLON S Ind et DUATHLON 6-9 ANS 8h 00 : OUVERTURE DU PARC A VÉLOS 08h 40: FERMETURE DU PARC A VÉLOS 08h45 : FERMETURE DE LA ROUTE 08h 40/08h50: BRIEFING DANS LE PARC A VÉLOS ( chaque concurrent reste à sa place) 09h 00: DÉPART DUATHON 6-9 jeunes 09h 10 ARRIVÉE DU 1ER CONCURRENT Duathlon 6-9 09h 15 : DÉPART DUATHON S 10H 15 : ARRIVÉE DU 1ER CONCURRENT DUATHLON S 10h 30 : RE-OUVERTURE DU PARC A VÉLOS ( dés que le dernier concurrent a déposé son vélo pour partir sur le parcours pédestre.) 10h 45: ARRIVÉE DU DERNIER CONCURRENT 10h 50 : FERMETURE DU PARC A VÉLOS TRIATHLON XS Ind & XS RELAIS TRIATHLON 8-11 ANS 11h 00 : OUVERTURE DU PARC A VÉLOS 11h 30: FERMETURE DU PARC A VÉLOS 11h 30/ 11h40 : BRIEFING AU PARC A VÉLOS ( chaque concurrent reste à sa place) 12h00 : FERMETURE DE LA ROUTE 12h 10: DÉPART TRIATHLON 8-11 12h 30: ARRIVÉE DU 1ER CONCURRENT Triathlon 8-11 12h 45 : DÉPART TRIATHLON XS ind et Relai 13h 15: ARRIVÉE DU 1ER CONCURRENT Triathlon XS 13h 30 : RE-OUVERTURE DU PARC A VÉLOS ( dés que le dernier concurrent a déposé son vélo pour partir sur le parcours pédestre.) 13h 45: ARRIVÉE DU DERNIER CONCURRENT 14h 00 : FERMETURE DU PARC A VÉLOS TRIATHLON S Ind & S RELAIS 14h 15 : OUVERTURE DU PARC A VÉLOS 14h 45 : FERMETURE DU PARC A VÉLOS 14h 45 / 14h 55: BRIEFING AU AU PARC A VÉLOS ( chaque concurrent reste à sa place) 15h 15 : FERMETURE DE LA ROUTE 15h 30 : DÉPART TRIATHLON S & S RELAIS 16h 30 : ARRIVÉE DU 1ER CONCURRENT 17h 00: RE-OUVERTURE DU PARC A VÉLOS ( dés que le dernier concurrent a déposé son vélo pour partir sur le parcours pédestre.) 17h 30 : ARRIVÉE DU DERNIER CONCURRENT 18h 00: FERMETURE DU PARC A VÉLOS Remise des récompenses * 10h30/ 12h15: Récompenses Duathlon S et DUATHLON 6-9 (11h 30 / 11h 40 : BRIEFING TRIATHLON XS) * 13h45/ 15h30: Récompenses TRIATHLON XS IND et RELAI et TRIATHLON 8-11 (14h 45 / 14h 55 : BRIEFING TRIATHLON S) * à partir de 17h30 : Récompenses TRIATHLON S IND et RELAI Infos Pratiques Horaires d’ouverture : Dimanche 15 mai 2022 de 7h à 19h. Programme disponible sur le site Internet de l’événement. Tarifs : Tarifs non communiqués. [https://www.triathlonalbi.fr/?fbclid=IwAR3DPRPwO8OomJQEQfkkK0A828QQQyW70ECz_izQ2kvkhvN336nLLczXJi4](https://www.triathlonalbi.fr/?fbclid=IwAR3DPRPwO8OomJQEQfkkK0A828QQQyW70ECz_izQ2kvkhvN336nLLczXJi4)

Venez vous dépasser dans cette épreuve unique alliant nage, cyclisme et course à pied, disputée en plein cœur de la cité épiscopale !

Place de la Pile Place de la Pile, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T07:30:00 2022-05-15T16:00:00