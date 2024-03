URBAN TRAIL LE DEDALE DE MOLIERE Pézenas, dimanche 7 avril 2024.

Un Trail Urbain qui vous offre une expérience unique en mêlant sport, nature et patrimoine culturel.

Venez en famille, entre amis, entre collègues pour partager un bon moment sportif chacun à son rythme et dans une ambiance festive !

Le Dédale de Molière 3ème Edition !!

Il y en aura pour tout le monde

– En solo sur le Poquelin 7km [10h00]

– En solo sur le Molière 14km [10h15]

– En équipe pour le challenge entreprise sur le 7km et le 14km

– En famille même avec Le Poulain, course des enfants et ados sur 1 et 2km [9h15 et 9h30]

– NOUVEAU cette année, une marche gourmande de 7km [10h20]

Vous pourrez découvrir la ville sous un autre angle, en foulant les pavés des ruelles de la ville et en traversant entre autres l’Hôtel Peyrat, la rue Juiverie, la place Gambetta et bien d’autres…

Pensez à votre licence ou certificat médical 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07

Cours Jean Jaurès

Cours Jean Jaures

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

