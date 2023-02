URBAN TRAIL – LE DEDALE DE MOLIERE Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

URBAN TRAIL – LE DEDALE DE MOLIERE, 2 avril 2023, Pézenas

Herault Le Dédale de Molière 2ème Edition !!

Les participants fouleront les pavés des rues du centre-ville, le lit de la Peyne, les chemins de campagne environnante et de nouveaux endroits « surprises » ouverts exceptionnellement pour la course ! Les courses :

– LE POQUELIN 7km marche 10€

– LE POQUELIN 7km course 80D+ 10€

– LE MOLIÈRE 14 km course 190D+

SOLO 15€

RELAIS en duo (9km/5km) 15€

– LE POULAIN (gratuit)

1 course enfants (5-9 ans) 1km

1 course ados (10-15 ans) 2km

