Urban Trail, 1 juillet 2023, Le Blanc .

Urban Trail

Place du Champ de Foire Le Blanc Indre

2023-07-01 18:00:00 18:00:00 – 2023-07-01

Le Blanc

Indre

8 EUR 8 10 Cette année l’association 42km195 Le Blanc organise un Urban Trail pour conjuguer sport et découverte touristique. Explorez la ville Du Blanc à travers ses montées, ses descentes et surtout ses escaliers pour mélanger trail et ville. Course à pied de 6 et 10 km en Ville haute du Blanc. Parcours de 6, 10 km et 17 km.

Découvrez la ville du Blanc sous un angle sportif !Explorez la ville à travers ses montées, ses descentes et surtout ses escaliers pour mélanger trail et ville.

club42km195leblanc@yahoo.fr +33 6 69 05 12 16 https://www.42km195leblanc.fr/inscription-urban-trail-le-blanc/

©42km195

