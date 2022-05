Urban Trail Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Après le succès de la première édition en juin 2021, La Granvillaise Urban Trail sera de retour le vendredi 1e juillet 2022. Créée par les membres de l'association du même nom, la Granvillaise Urban Trail est une course semi-nocturne qui traverse les lieux mythiques de Granville. L'année dernière, pas moins de 700 participants se sont lancés et n'ont pas été déçus! En 2022, 1300 participants sont attendus sur deux parcours : 8,5 km ou bien 14,5 km pour les plus téméraires. Bien sûr, les défis Meilleur Grimpeur et Meilleur Sprinter seront de retour, ainsi que le Challenge Entreprises ! Au-delà de l'aspect sportif, la Granvillaise Urban Trail est aussi une course solidaire : pour la première édition, 2 000€ ont été reversés à une association, et l'objectif est de 2 500€ pour cette année. Et parce que la solidarité passe également par l'entraide, nous sommes à la recherche de bénévoles afin de nous aider à rendre cette deuxième édition inoubliable ! (benevoles.lgut@gmail.com) Rendez-vous le 1er juillet 2022 pour assister à la deuxième édition de la Granvillaise Urban Trail !

