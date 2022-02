Urban trail Flers, 13 mars 2022, Flers.

Urban trail Flers

2022-03-13 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-13

Flers Orne

Un premier Urban trail va se dérouler en ville de Flers. Ouvert à tous, l’objectif est de découvrir les rues et l’attractivité de Flers, dans l’Orne.

L’objectif des créateurs du projet est de faire découvrir toutes les spécificités attractives de la Ville de Flers, en parcourant ses rues, grandes et petites, les bâtiments sportifs ou non, les terrains de sport.

Autre objectif visé : participer à un élan de solidarité vis-à-vis des plus démunis en faisant un don en nature ou en espèces, ainsi que des chèques, au profit de l’association caritative Solidarité bocage.

Cette dernière vient en aide aux personnes les plus démunies du secteur de Flers.

Marcher 8 et courir 12 km

Chacun donnera en fonction de ses possibilités, il n’y a pas de minimum imposé.

Deux distances sont au programme :

une marche de 8 km à faire à son rythme et en famille ;

une course sans classement de 12 km, à faire également à son rythme.

Des animations seront proposées en rapport avec l’endroit seront proposées tout au long du parcours.

Cela concerne autant la marche que la course.

Pour obtenir son dossard, il suffira simplement de faire un don soit en s’inscrivant par avance sur les sites de l’organisation en flashant le QR code.

urbantrailflers@gmail.com

Flers

