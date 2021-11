URBAN TRAIL DE MONTPELLIER Montpellier, 15 janvier 2022, Montpellier.

URBAN TRAIL DE MONTPELLIER Montpellier

2022-01-15 – 2022-01-15

Montpellier Hérault

EUR 18 Ne manquez pas l’Urban Trail Nocturne de Montpellier le 15 janvier 2022 !

►L’événement running qui sort des courses classiques.

Vous allez être surpris par la splendeur et l’originalité de la ville de Montpellier. Une course où le plaisir n’est pas que de courir mais aussi découvrir, s’amuser et faire des rencontres. La ville dédiée aux coureurs : pas de voitures et un parcours avec des points de vue exceptionnels illuminés.

Au programme, des montées, des descentes (marches, escaliers, rues etc…) dans des passages atypiques qui laisseront quelques traces dans la tête mais aussi dans les jambes avec une alliance de modernité et d’historique qui fait le charme de la ville.

Les participants pourront ainsi accéder à la traversée de lieux emblématiques de la Ville de Montpellier : la Tour de la Babote, place de la Comédie, Echelles de la Ville, escaliers du Corum, Cathédrale et rue de l’Université… (différents lieux visités selon les parcours).

Les 12 km du parcours pourront être réalisés en solo, en duo ou en relais (chaque participant courant 6 km, avec un relais à mi-parcours).

Inscriptions obligatoires en ligne

Retrouvez le programme complet sur le site internet de l’événement.

Montpellier

dernière mise à jour : 2021-11-16 par