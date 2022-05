Urban Trail de la Butte Montmartre Square Nadar, 2 octobre 2022, Paris.

Le dimanche 02 octobre 2022

de 10h00 à 13h00

. payant Tarifs Course : Plein Tarif : 30.00€ Tarif Moins de 26 ans : 15.00€ Tarifs Marche : 25.00€

Après deux éditions connectées, l’Urban Trail de la Fondation du Souffle sera de retour en présentiel à la Butte Montmartre le 2 octobre prochain ! C’est le moment de s’inscrire pour cette course caritative et intergénérationnelle en plein cœur de Montmartre !

Place au premier trail urbain de Montmartre ! L’Urban Trail de la Fondation du Souffle, c’est la course idéale pour se challenger seul, en famille ou entre amis sur un parcours de 7 km et de 1200 marches. Cette année, cette course séduira autant les coureurs que les marcheurs avec deux épreuves au choix : faire le parcours en courant et chronométré pour se mesurer aux meilleurs ou à soi-même ou en marchant pour découvrir ce quartier unique qui cache de nombreuses surprises (un mini guide sera téléchargeable pour tous).

Vous monterez et descendrez des escaliers au son des accordéons et autres animations montmartroises. Vous apercevrez le Sacré Cœur deux fois, et vous pourrez entrevoir le Stade de France, avant de franchir la ligne d’arrivée sur le parvis du Sacré Cœur.

Tout le long du tracé, des panneaux informatifs renseigneront coureurs et marcheurs sur les lieux empruntés, mettant ainsi en avant le triptyque de notre épreuve Sport, Culture, Patrimoine sans oublier la collecte de fonds pour la Fondation du Souffle afin de soutenir des projets de recherche en pneumologie et notamment contre la Covid 19.

Le 2 octobre, il sera ainsi possible de courir seul ou en équipe pour plus de convivialité. A l’arrivée, vous pourrez découvrir votre classement et profiter des animations pour le plaisir des participants et de leur proche !

Que vous soyez là pour la performance ou le plaisir et quel que soit votre niveau ou votre objectif, inscrivez -vous dès maintenant ! Le nombre de places est limité.

Toutes les infos sur www.utbmontmartre.fr

Square Nadar 2 Rue Saint-Éleuthère 75018 Paris

Contact : http://www.utbmontmartre.fr/2022/ communication@lesouffle.org https://www.facebook.com/FduSouffle/ https://www.facebook.com/FduSouffle/ http://www.utbmontmartre.fr/2022/inscriptions.php

©Fondation du Souffle Affiche UTBM 2022