Sedan MJC Calonne Ardennes, Sedan URBAN TRACKS – Open Mic #5 MJC Calonne Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

Sedan

URBAN TRACKS – Open Mic #5 MJC Calonne, 19 juin 2021-19 juin 2021, Sedan. URBAN TRACKS – Open Mic #5

MJC Calonne, le samedi 19 juin à 15:00

Dans le cadre du festival Urban Tracks, la MJC Calonne organise son tremplin évènement « Rap Open Mic #5 » pour sélectionner l’artiste qui assurera la 1ère partie du concert de Demi Portion le 23 octobre 2021 à la MJC Calonne. **En raison des restrictions en vigueur, cet évènement sera proposé en assis, avec port du masque obligatoire avec jauge limitée** (_réservation conseillée_ au 03 24 27 09 75).

Gratuit sur Réservation MJC Calonne

Tremplin évènement – hip hop MJC Calonne Place Calonne 08200 Sedan Sedan Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T15:00:00 2021-06-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Sedan Étiquettes évènement : Autres Lieu MJC Calonne Adresse Place Calonne 08200 Sedan Ville Sedan lieuville MJC Calonne Sedan