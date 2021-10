URBAN TRACKS – DA UZI MJC Calonne, 13 novembre 2021, Sedan.

**CONCERT RAP ~ URBAN TRACKS** —————————— **DA UZI** ———- ### MJC Calonne Le 13 Novembre 2021 à 20h Authentique et débordant d’énergie, Da Uzi est originaire de Sevran, gros vivier de talents rap que constitue la ville. Uzi a su tirer son épingle du jeu avec sa 1ère mixtape « Mexico » en 2019 ; un projet encensé par la critique. Au-delà des plus de 100 millions de vues sur YouTube et de son projet vendu à plus de 30 000 exemplaires, cest aussi un personnage à part dans le paysage du rap. Rappeur sans filtre se caractérisant par l’ultra-sincérité de ses textes, DA Uzi a su passer du statut d’outsider faisant un rap très cru presque inaccessible, à celui de fer de lance d’un rap qui se veut authentique et sans artifice ; poussant finalement ses auditeurs à s’attacher à sa personnalité. Fort d’une fanbase grandissante et bénéficiant d’un fort capital sympathie, DA Uzi sort en 2020 son 1er album “ARCHITECTE” (certifié disque d’or cinq mois après sa sortie), retraçant son parcours atypique et semé d’embuches. Bien déterminé à répondre aux attentes placées en lui, il marque ensuite l’été 2021 avec son second album “Vrai 2 Vrai” et part pour la 1ère fois en tournée. Da Uzi passera par Sedan avant la Cigale… + GUEST (sélection tremplin Rap Open #6 (à venir le 06/11) **BILLETTERIE** – **MJC Calonne** / Sedan – **Vert Bock** (rue Irénée Carré – Charleville-Mézières) _Dans le cadre du contrat ville de l’agglomération Ardenne Métropole avec le soutien de la ville de Sedan, du Commissariat Général à l’Egalité des Chances, du Conseil Départemental des Ardennes et de la Région Grand-Est_

Tarif Unique : 12€

