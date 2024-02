Urban Tracks Battle Break Place Calonne MJC Calonne Sedan, dimanche 24 mars 2024.

Dans le cadre des Olympiades 2024 et de Urban Tracks, Le Battle Break, une compétition de danse hip-hop qui n’a cessé d’évoluer tant sur le niveau des danseurs participants (national/international) que le jury accueilli (de renommée internationale). Un moment spectaculaire avec 20-30 équipes de Paris, de la région Grand Est (Troyes, Strasbourg, Metz, Reims) et de l’étranger (Belgique, Hollande, Luxembourg, Allemagne).Comme le veut la tradition, le battle sera encadrée par un jury composé de pointures nationales et internationales. Un palmarès important en finales et victoires de battles remportées en France, à l’étranger ou bien lors de rendez-vous internationaux très importants.- VINK (MEAUXTOWN France)- ISMAËL (FTZ France)- ZULU WAIL (Hoochen Belgique)Enfin, un speaker et un DJ spécialistes de ce type d’évènement seront là pour nous guider tout au long de la compétition. Sadat organisateur d’évènement et monsieur speaker dans notre grande région Grand Est ; sans oublier Mahil, artiste originaire de Charleville-Mézières qui participe à quelques grands évènements breakdance dans notre région.- SPEAKER SADAT (France)- DJ MAHIL (France)

Sedan 08200 Ardennes Grand Est

