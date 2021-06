Sedan Place d'Armes Ardennes, Sedan URBAN TRACKS – Battle Break Place d’Armes Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

Sedan

URBAN TRACKS – Battle Break Place d’Armes, 12 juin 2021-12 juin 2021, Sedan. URBAN TRACKS – Battle Break

Place d’Armes, le samedi 12 juin à 15:30

Dans le cadre du festival Urban Tracks, porté par la MJC Calonne de Sedan, Le Battle Break, une compétition de danse hip-hop qui n’a cessé d’évolué tant sur le niveau des danseurs participants (national/international) que le jury accueilli (de renommée internationale). Un moment spectaculaire avec 30 équipes de Paris, de la région Grand Est (Troyes, Strasbourg, Metz, Reims) et de l’étranger (Belgique, Hollande, Luxembourg, Allemagne). _**Compte tenu du contexte sanitaire, le Battle Break aura lieu en extérieur en configuration public assis et masqué en jauge limitée**_ Réservation conseillée au 03 24 27 09 75

Gratuit sur Réservation MJC Calonne

Compétition danse Hip-Hop Place d’Armes Place d’Armes 08200 Sedan Sedan Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T15:30:00 2021-06-12T18:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-06-12T15:30:00 2021-06-12T18:00:00