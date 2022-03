Urban Soul Collective Les Disquaires, 8 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 08 avril 2022

de 20h00 à 22h00

gratuit

Quand un groupe expérimenté avec un pure son invite les chanteurs et chanteuses de rêve pour fêter la grande histoire de la soul musique, les soirées old school soul funk sont assurées.

Urban Soul Collective vous propose les soirées hommage des grands villes de la soul funk comme Nouvelles Orléans, Memphis et Chicago, célebrant les artists comme The Meters, Al Green, Ann Peebles, Syl Johnson, Isaac Hayes et Curtis Mayfield, pour en citer justes une amuse bouche.

Pour cette première soirée Aux Disquaires, Urban Soul Collective invite Gabe Zinq et Kissia San, deux voix aussi puissantes que originales.

La combinaison de ce duo de force avec le Soul Collective puissant et festif, une soirée mémorable est assurée!

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (136m)



Contact :

Concert;Musique

Date complète :

2022-04-08T20:00:00+01:00_2022-04-08T22:00:00+01:00