Doubs 16 EUR « Urban Roads n’est pas un simple festival, c’est un projet complet qui vise le public régional.

C’est une ode à l’art, une aventure collective et familiale, un piédestal pour les artistes et une ouverture vers un monde fascinant pour le public » Nous aimerions changer l’image des arts urbains au travers de notre Festival auprès de notre public.

En effet, lors de cet événement, une ambiance urbaine sera omniprésente, divers intervenants tels que des graffeurs, peintres et sportifs seront présents pour contribuer à cette ambiance urbaine. Cet événement est imaginé comme suit : durant 2 jours, du vendredi soir au samedi soir, divers intervenants seront présents afin de faire découvrir et initier le public, grands et petits, aux arts urbains tels que la musique, le graff, la peinture, le bmx. Le vendredi soir et le samedi soir, le public sera immergé dans l’art urbain dès son arrivée sur le festival. Mobilier et ambiance urbaine seront omniprésents lors de ces deux jours de festivités. Moment de détente et de divertissement en famille ou entre amis garanti. contact.spicyevents@gmail.com https://urbanroadsfestival.wixsite.com/my-site Quingey

