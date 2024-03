« Urban Pulse Uprising » au Théâtre du Châtelet THÉÂTRE DU CHÂTELET (Grande salle) Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Rencontre de breaking entre les troupes 1Million et Pockemon Crew au Théâtre du Châtelet.

En guise d’ouverture de cette nouvelle saison culturelle, le Centre Culturel Coréen s’allie au KOFICE (Korean Foundation for International Cultural Exchange), qui organise chaque année un programme culturel intitulé Korea Season pour mettre ensemble à l’honneur les mouvements rythmés et spectaculaires du breaking. Autrement appelé « danse hip-hop » ou « breakdance », ce style de danse né aux États-Unis dans les années 70 fait partie cette année de la liste des quatre nouvelles disciplines ayant rejoint le programme olympique à l’occasion des JO de Paris.

C’est donc l’occasion rêvée de faire se rencontrer, le temps d’une soirée, deux équipes de choc : les Français du Pockemon Crew – collectif né à Lyon dans les années 1990 sous la direction artistique de Riyad Fghani et pionnier du breaking en France – et les Coréens du 1MILLION, studio de danse fondée à Séoul en 2015, notamment connue pour ses performances diffusées sur les réseaux sociaux, et grâce, depuis quelques années, au très grand succès de l’émission Street Woman Fighter.

Au programme : une grande soirée mettant old street dance et breaking à l’honneur, et battle amical en présence d’un DJ dans la grande salle du Théâtre du Châtelet, ainsi que des ateliers de chorégraphie dispensés par l’équipe de 1MILLION.

Bien plus qu’un spectacle de danse, « Urban Pulse Uprising » est une véritable exploration du large répertoire des danses de rue auquel le breaking fait partie, une invitation à faire fi des frontières et à faire se rencontrer différents univers chorégraphiques. Performance dansée qui prône fièrement la fusion artistique et porte haut les couleurs du breaking, « Urban Pulse Uprising » est une création originale mêlant expérience scénique multidimensionnelle, défis prenants et célébration de l’expression corporelle. Un événement réalisé en collaboration avec Rookie Pars de Battle Pro, Dot Production et le Théâtre du Châtelet, avec le soutien du Ministère coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme.

THÉÂTRE DU CHÂTELET (Grande salle) 1 place du Châtelet 75001

Contact : https://www.coree-culture.org/urban-pulse-uprising-rencontre-de,5893.html +33147208415 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen Billetterie sur www.chatelet.com

X