Bienvenue à Urban Parc, un lieu incontournable où se rencontrent les sports de glisse, l’accrobranche, le street-art et bien plus encore autour d’un restaurant bio et local !Entièrement indoor, vous êtes à l’abri des intempéries en toute saison.Petits ou grands, en famille ou entre amis, pour bouger, déguster, admirer, apprendre et partager… Vendredi 11 Mars: Natural Blues Concert Mathis Haug et Benoit Nogaret – Vins Nature et Tapas à partir de 19h30 à 1h Samedi 19 Mars : Soirée Arcena Brand Projection avant première vidéo, stands vêtements, session roller de 19h30 à 1h Vendredi 25 Mars : Moisiland Connexion + Live Music Dj live mix retransmis sur Radio Grille Ouverte de 19h30 à 1h Vendredi 1 Avril : Vernissage SPEV + Live Music Art’Attack présente SPEV-Fabricant d’images (Avignon) de 19h30 à 1h Vendredi 8 Avril : Soirée jeux et Pad Thaï Cuisine Thaï / Prêt de jeux et explication par La Casa’jeux de 18h00 à 22h00 Lundi 11 Avril : Stage roller et quad Adulte Ouver aux débutants/confirmés – Skatepark privatisé de 18h00 à 22h00 Vendredi 15 Avril: Théâtre d’impro – Les Criquets Nos improvisateurs préférés reviennnent les bras chargés de sketch de 20h30 à 1h Vendredi 22 Avril : Rock’n’Beer vol.4 Concert et dégustation King Phantom (punk rock/Paris) – The Muddy Sound ( RockaBilly/CVN) de 19h30 à 1h INFORMATIONS ET RESERVATIONS: 04 66 43 35 76 17 rue Marcel Paul 30100 Alès www.urbanparc.fr

+33 4 66 43 35 76

