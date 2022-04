Urban Montélo Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

2022-08-26 – 2022-08-28

Urban Montélo Montélimar

Un évènement pour trois sports urbains : parkour, tricks et street workout ! Sportifs ou curieux, venez nombreux pour découvrir cet évènement unique.

