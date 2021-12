URBAN GAME de Noël à Duras Duras, 19 décembre 2021, Duras.

URBAN GAME de Noël à Duras Duras

2021-12-19 – 2022-01-02

Duras Lot-et-Garonne

EUR Jeu gratuit, offert par l’association des Artisans et Commerçants de Duras. Vous trouverez les livrets pour l’enquête à l’accueil de l’Office de Tourisme ou chez les commerçants.

Vous aurez simplement besoin du livret, d’un crayon et de vos talents d’enquêteur !

Téléchargement possible du jeu.

« Le drôle de Noël du commissaire Lavardin et de l’inspectrice Chollet »

Un vol a été commis, on a volé tous les cadeaux de Noël.

A vous de mener l’enquête !

Ou bien à imprimer vous même

Suivre ce lien https://drive.google.com/file/d/154zpTAhVjYyY6R2pIt8LinYv3V9sLVXM/view?usp=sharing

Vous aurez simplement besoin du livret, d’un crayon et de vos talents d’enquêteur !

DACOR Duras

Duras

dernière mise à jour : 2021-12-20 par