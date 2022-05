Urban Game, 7 juillet 2022, .

Urban Game

2022-07-07 20:15:00 – 2022-07-07 22:15:00

Jeu de piste en ville avec la compagnie Paradoxales. Durée : 1h30. Sur réservation.

Nérac devient votre terrain de jeu. Visitez de manière ludique et différente la ville en déjouant un complot et en résolvant des énigmes!

Plongez vous dans le Nérac de la Renaissance et découvrez sa riche histoire !

dernière mise à jour : 2022-04-15 par