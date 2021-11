Urban Films Festival x Cold Sweat! Hip-Hop Jam & Party – Chill Sunday La Fabulerie, 12 décembre 2021, Marseille.

L’équipe de Move on Up vous redonne RDV à La Fabulerie pour un dimanche super Chill – histoire de se remettre des émotions de la veille 11H-14H: BRUNCH de Honorine de La Boite Savoureuse. Assiette brunch complète à 16€ – Brioche “perdue” sauce caramel beurre salé – Omelette Iranienne (aux herbes ciboulette aneth menthe) – Tomme de brebis et confiture de figue – Pain de campagne bIO de l’Estaque ! – Salade oranges cannelle citron – Cookies châtaigne et chocolat fondant 14H30-16H: PROJECTION DE COURTS-METRAGES BY URBAN FILMS FESTIVAL Premier festival de cinéma consacré à la ville, l’Urban Films Festival pousse les jeunes à raconter leurs histoires. Loin des stéréotypes, il cherche à offrir une visibilité aux réalisateurs de demain, et à initier les publics aux cultures urbaines. Depuis 2005, l’Urban Films Festival est devenu l’évènement de référence dédié au cinéma et aux cultures urbaines. Sa compétition annuelle de courts métrages met en lumière les réalisateurs et réalisatrices de demain, et les encourage à raconter leurs histoires à travers la ville/prenant pour décor la ville. Pour sa 16e édition, le festival s’étend sur toute l’année dans plusieurs lieux culturels emblématiques. 16H-19H: APERO DE FIN DE WEEKEND & Platines Ouvertes Toute la journée: Expo & Happening du photographe Mopix FB: [https://www.facebook.com/profile.php?id=100009106766083](https://www.facebook.com/profile.php?id=100009106766083) IG: [https://www.instagram.com/_mopix_/?hl=fr](https://www.instagram.com/_mopix_/?hl=fr) Entrée à Prix Libre PS: La Fabulerie est à 10min à pied de la gare de Marseille St Charles – donc parfait si vous avez un train ou vol à prendre P.P.S.: Pour le reste du programme du weekend, infos ici: [https://fb.me/e/3Z6vli1rR](https://fb.me/e/3Z6vli1rR)

Prix libre

La Fabulerie 10 bd garibaldi, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



