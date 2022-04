Urban Festival dans le rétro Carré public Centre-ville Albi Catégories d’évènement: Albi

Rendez-vous le 12 mai 2022 à 18h30 au carré public de la ville d’Albi. (6 rue Jules Rolland). Urban Festival s’expose avec les 21 affiches retraçant toute l’histoire d’un festival dédié en direction de la jeunesse et les meilleures photos du photographe Sébastien Pioch. Ambiance musicale avec DJ Albert . A vos agendas, Urban Festival s’expose avec les 21 affiches des années 2000 à 2021 et les plus belles photos de l’édition 2021. Carré public Centre-ville 6 Rue Jules Rolland, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-02T10:00:00 2022-05-02T17:00:00;2022-05-03T10:00:00 2022-05-03T17:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T17:00:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T17:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T17:00:00;2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T17:00:00;2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-12T18:30:00 2022-05-12T21:30:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T17:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T17:00:00;2022-05-16T10:00:00 2022-05-16T16:30:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T16:30:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T16:30:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T16:30:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T16:30:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T16:30:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T16:30:00;2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T17:00:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T17:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T17:00:00

