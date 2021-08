Urban Fest : Festival des transitions urbaines Urban Lab, 24 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 10h30 à 18h30

gratuit

L’idée ? Rassembler toutes celles et ceux qui font, pensent et vivent la ville ! Mobilisant startups, associations, collectivités, grands acteurs économiques, citoyens, chercheurs, designers, artistes et le tissu associatif local, l’Urban Lab organise une journée festive autour de son bâtiment dans le 18ème arrondissement, et rayonnant sur le territoire.

Au programme :

Exposition des solutions pour la ville de demain

Prises de paroles inspirantes

Moments d’échanges et de partage

Performance artistique

Ateliers participatifs…

Cette journée aura vocation à réunir professionnels et grand public autour d’un moment convivial, créatif et inspirant.

Le programme complet à venir sur : https://urbanlab.parisandco.paris/urban-fest-le-festival-des-transitions-urbaines

L’Urban Lab c’est quoi ?

L’Urban Lab est la plateforme d’innovation urbaine de Paris&Co. Ce programme fédère plus de 30 grands partenaires et 150 jeunes pousses de l’innovation. Il se structure autour de 3 dispositifs : l’incubation, l’expérimentation et l’innovation sociale. Pour plus d’informations : https://urbanlab.parisandco.paris/

Urban Lab 48 rue René Clair Paris 75018

4, 12 : Marcadet – Poissonniers (479m) 4 : Simplon (526m)



Contact :Urban Lab Paris&Co https://urbanlab.parisandco.paris/ https://twitter.com/UrbanLabParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

UrbanLab