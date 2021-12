Urban et Orbitch Marseille 1er Arrondissement, 15 janvier 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Urban et Orbitch Daki Ling le jardin des muses 45 Rue D’Aubagne Marseille 1er Arrondissement

2022-01-15 20:30:00 – 2022-01-15 Daki Ling le jardin des muses 45 Rue D’Aubagne

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Ce soir Bobitch est décidé à tuer son ennui. En roue libre il nous embarque dans son échappée nocturne au rythme de son beat-box, et de ses rencontres réelles ou rêvées. Bobitch s’offre à la ville et au monde sans bénédiction, et nous invite à nous perdre dans sa nuit.



Auteur et interprète : Boris Arquier

Mise en scène : Patricia Marinier

Regards complices : Heinzi Laurenzen – Pierre Pilatte

Soutien lumineux : Yann Martinez

Traduction anglaise : Sarah Sankey



Solo de clown

Performeur sonore

Tout public à partir de 10 ans

Durée : 50 min

