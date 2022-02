Urban et Orbitch – Espace La Berline La Grand-Combe La Grand-Combe La Grand-CombeLa Grand-Combe Catégories d’évènement: Gard

La Grand-Combe Gard Espace Les Lendemains, La Berline La Grand-Combe Gard La Grand-Combe Urban Et Orbitch, c’est l’échappée nocturne d’un clown. Bobitch, petit vieux sans âge, échoué sur son fauteuil s’amuse à brouiller les cartes. Ce soir il est décidé à tuer son ennui. Petite étoile qui file dans l’obscurité il nous embarque dans sa galaxie, peuplée de rencontres réelles ou rêvées, au rythme de son beat box qui donne la parole au vide. Ce soir Bobitch s’offre à la ville et au monde sans bénédiction. Ce soir Bobitch est en roue libre et nous invite à nous perdre dans sa nuit.Bar et Restauration sur place si les consignes en vigueur à cette date le permettent.*Infos pratiques :- Rendez-vous le samedi 12 Février 2022- Où? : Espace La Berline à Champclauson, La Grand Combe- Quand ? : Début de la représentation à 19h00- Tarif : 5€ et 8€- Réservation nécessaire- Informations complémentaires et réservations par mail à reservation@leslendemains.fr reservation@leslendemains.fr +33 4 66 34 59 81 Droits libres

