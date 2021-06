Montargis Lac des Closiers Montargis Urban Day Montargis Lac des Closiers Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Au programme : – concerts de groupes locaux – démonstration et contest de BMX, skate et trottinette – initiation à la danse hip-hop et breakdance – (re) découverte de la pratique du graffiti et du street art lors d’ateliers avec des artistes du Label Valette Festival – Activités nautiques avec le club de voile ainsi que pleins d’animations pour les familles : molki, pétanque, slackline.. Le 10 juillet au Lac des Closiers, de 11h à 23h, aura lieu le premier Urban Day Montargis. 100% gratuit et ouvert à tous, l’évènement propose : concerts de groupes locaux, démonstration et contest … Lac des Closiers Allée Anne d’Este, Montargis Montargis

