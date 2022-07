Urban Day Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne Le CSC Rive Gauche organise son premier Urban Day : art urbain : initiations, démonstrations devant l’esplanade du CSC Rive Gauche. L’objectif étant de faire découvrir tous ces arts dans le quartier. Au programme :

– 17h à 18h : accueil public / DJ /convivialité

– 18h à 19h : Démonstration BMX, freestyles/Danse

– 19h à 21h : Initiation BMX, Freestyles, Slam, danse, Custom basket, Tatouage éphémère

– 21h à 22h : DJ / Convivialité +33 3 26 64 30 73 Esplanade du CSC Rive Gauche 24 Rue Henry Dunant Châlons-en-Champagne

