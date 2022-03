Urban Art Fair | Paris revient pour sa 6ème édition Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Urban Art Fair | Paris revient pour sa 6ème édition Le Carreau du Temple, 12 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 12 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 :

dimanche

de 11h00 à 19h00

vendredi, samedi

de 11h00 à 21h00

jeudi

de 14h00 à 22h00

payant

Urban Art Fair, première foire internationale d’art urbain, présentera sa sixième édition parisienne du 12 au 15 mai 2022 sous la halle du Carreau du Temple, en plein cœur de la capitale. Urban Art Fair donne une nouvelle fois rendez-vous à une quarantaine de galeries françaises et internationales qui présenteront plus de 100 artistes, aussi bien emblématiques que émergents, de la scène internationale urbaine. Au programme, des projections de court-métrages, des live paintings, des dédicaces et des performances rythmeront les 4 jours de la foire. Contact général : info@urbanartfair.com Contact presse : presse@urbanartfair.com Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003 Contact : info@urbanartfair.fr http://www.urbanartfair.fr https://www.facebook.com/urbanartfair/ https://twitter.com/urbanartfair?lang=fr Art contemporain;Expo;Peinture;Salon;Street-art

Date complète :

2022-05-12T14:00:00+01:00_2022-05-12T22:00:00+01:00;2022-05-13T11:00:00+01:00_2022-05-13T21:00:00+01:00;2022-05-14T11:00:00+01:00_2022-05-14T21:00:00+01:00;2022-05-15T11:00:00+01:00_2022-05-15T19:00:00+01:00

Illustration officielle événement

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Carreau du Temple Adresse 2 rue Perrée Ville Paris lieuville Le Carreau du Temple Paris Departement Paris

Le Carreau du Temple Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Urban Art Fair | Paris revient pour sa 6ème édition Le Carreau du Temple 2022-05-12 was last modified: by Urban Art Fair | Paris revient pour sa 6ème édition Le Carreau du Temple Le Carreau du Temple 12 mai 2022 Le Carreau du Temple Paris Paris

Paris Paris