Urban Art Fair 2024, 8e édition de la foire internationale d'art urbain contemporain

Tarifs de 10€ à 15€

L’immanquable rendez-vous du marché de l’art urbain fête son huitième anniversaire au Carreau du Temple du jeudi 25 au dimanche 28 avril 2024 !

L’incontournable rendez-vous du marché de l’art urbain fête son huitième anniversaire au Carreau du Temple. Panorama des différents courants, la manifestation s’adresse aux néophytes autant qu’aux passionné·e·s.

Urban Art Fair est la première foire internationale dédiée à l’art urbain, créée en 2016 par Yannick Boesso, président et fondateur. Depuis huit ans, elle se tient sous la Halle du Carreau du Temple, en plein cœur de Paris, et rassemble environ 40 galeries françaises et internationales qui proposent de découvrir les œuvres de plus de 100 artistes.

Toujours entrelacée d’une programmation live – installations, rencontres, performances – Urban Art Fair est une foire établie qui doit son succès à l’exigence de sa programmation artistique, à découvrir dans un cadre convivial, s’érigeant en événement de premier plan du printemps à Paris.

Salon accessible aux personnes malentendantes

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://weez.li/CL25MEGT +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/CL25MEGT

© Lionel Belluteau @unoeilquitraine 3