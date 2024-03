URBAN ACADEMIE 2024 Grenier de la Mothe Bailleul-Neuville, lundi 22 avril 2024.

URBAN ACADEMIE 2024 Colo Culturelle Hip Hop

Danse, Graffitti, Écriture et Enregistrement musical studio

40 jeunes entre 8 et 17 ans

Du 22 au 27 avril 2024 au Grenier de la Mothe en Normandie 22 – 27 avril Grenier de la Mothe Sur inscriptions de 100€ à 280€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T08:30:00+02:00 – 2024-04-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T00:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:30:00+02:00

Mise en place d’une colo Hip Hop sur 6 jours et 5 nuits du 22 au 27/04/2024 en Normandie dans le Gîte et Centre Culturel des Greniers de la Môthe.

Départ avec 40 jeunes entre 8 et 17 ans.

Chaque jour, les jeunes bénéficieront de 3 stages de danse, graff et création musicale (rap, slam).

Les objectifs :

• Promouvoir la culture urbaine à tous

Mettre en avant la culture urbaine sur le territoire Clermontois et ses alentours aux seins des jeunes et moins jeunes en leur donner l’accès à celle-ci.

• Favoriser l’expression des jeunes

Permettre aux jeunes de s’exprimer à travers la danse, la musique et le graffitti (apprentissage des bases et productions personnelles.

• Favoriser la mixité et l’égalité pour tous

Favoriser le lien entre les enfants et les sensibiliser au « vivre ensemble » à travers la vie quotidienne et les activités proposées durant le séjour

• Favoriser l’accès à la culture pour tous

• Briser les préjugés de la culture urbaine

Lieu du séjour : Le Grenier de la Mothe en Normandie: 1314, 76660 Bailleul-Neuville à 25 kms du Touquet et de Dieppe à 1h35 de route

Nombre d’enfants et tranches d’âge

40 enfants de 8 à 17 ans répartis en 4 groupes en fonction des âges (dérogation possible si validation par les parents et l’équipe).

L’équipe :

L’équipe d’encadrants sera composée d’animateurs encadrants et d’animateurs intervenants :

L’équipe d’animatrices bénévoles:

Cette équipe sera en charge d’assurer tous les temps de vie quotidienne des enfants.

– Laetissia CHANOINE : Directrice adjointe du séjour, Présidente de l’association, diplômée d’une licence STAPS et d’un DESJEPS (Diplôme d’État Supérieur Jeunesse Education Populaire et Sport)

– Céline Ménard : Éducatrice Sportive professionnelles

– Natacha RUSTER, Trésorière de l’association, non diplômée

– Jennifer OLIVIER, Bénévole, DEJEPS (Diplôme d’État Jeunesse Education Populaire et Sport)

Nos Intervenants

Les intervenants assureront les stages culturels et participeront avec l’équipe de bénévoles, à la vie quotidienne avec les enfants.

Danse Hip Hop : Dominique FRONTON :

Graffitti : Christophe HURION : Auto entreprise « Aéro Jock »

Musique: Olivier OLYMPIO : Auto entreprise Olympio’s Studuio

MODALITES D’ORGANISATION

Graff

Les enfants réaliseront une fresque dans le hall d’entrée de la salle de spectacle du gîte

Création d’une fresque commune thématisée

Matériel apporté par l’intervenant : matériel de protection de l’espace et du public (Lunettes, Masques FFP3) et matériel artistique (Bombes, poskas…) fourni par l’association. Fresque réalisée lors d’Urban Académie 2023

Musique

Ateliers d’aide à l’écriture : pédagogie ludique à partir de thématiques au choix (liberté, justice/injustices, les valeurs de la Républiques, l’amour, le bonheur…)

Studio d’enregistrement mobile fourni par l’intervenant : micros, panneaux acoustiques, ordinateur et logiciels d’enregistrement et de mixage.

4 à 5 séances :

Séance 1 : Travail autour d’un thème en collectif

*choix du thème, écriture, accompagnement, analyse et choix du support musical

Séance 2 : Finalisation de la production artistique collective

*enregistrement audio, coaching

Séance 3 et 4 : Production individuelle

*écriture, accompagnement, enregistrement, coaching

Danse Hip Hop

4 à 5 séances pendant le séjour

Apprentissage des techniques de base de la danse Hip Hop ou de perfectionnement du Hip Hop à partir d’ateliers ou de création artistique

Travail sur l’expression artistique thématisée

Matériel fourni par l’intervenant

LES REPAS ET VIE QUOTIDIENNE

Les menus proposés seront simples et en fonction des régimes alimentaires spécifiques des enfants.

Les jeunes seront amenés à tour de rôle à participer à la confection des repas comme aux tâches de vie quotidienne (Mettre ou débarrasser la table, laver, essuyer ou ranger la vaisselle…).

Les portables : Les enfants (jeunes) ayant un portable ne pourront l’utiliser qu’une heure en fin d’après-midi. Nous les récupèrerons chaque soir et leur redonnerons le lendemain après les activités.

En revanche, nous communiquerons des informations quotidiennement aux parents (photo)…via Watts App

Grenier de la Mothe 1314, 76660 Bailleul-Neuville Bailleul-Neuville 76660 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « meltingpopclermont2005@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.17.81.12.98 »}]

HIP HOP GRAFFITI