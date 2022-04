Urbaine VTT Cernay, 3 septembre 2022, Cernay.

Urbaine VTT Cernay

2022-09-03 16:00:00 – 2022-09-03

Cernay Haut-Rhin

EUR L’Urbaine VTT est un parcours urbain dans les rues, pistes cyclables et terrains de jeux de la ville de Cernay.

Cette course peut être exécutée seul ou en équipe de deux pour les catégories juniors , seniors, vétérans, masters licenciés et non licenciés avec certificat médical. Cette épreuve est ouverte à tous à partir de 11 ans (Benjamin), licencié ou non.

+33 3 89 37 94 49

