Urbain dans Saison 1-Episode 1

Urbain dans Saison 1-Episode 1, 9 novembre 2022, . Urbain dans Saison 1-Episode 1



2022-11-09 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-10 EUR 21 21 Un peu cynique, un peu alcoolique, un peu geek, un peu con aussi parfois, finalement c’est juste l’histoire d’un trentenaire normal qui a décidé de monter à Paris parce qu’il savait pas trop quoi faire de sa vie, et qui a décidé de répondre aux trop nombreuses questions qui se posaient par des blagues. Le seul truc qu’il sait vraiment faire finalement. Saison 1 Épisode 1 c’est le premier « vrai » spectacle d’Urbain bien connu de la scène de stand-up dont il fait partie depuis 7 ans maintenant dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville