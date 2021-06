Uramado, le réveil des Tanukis Bourogne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bourogne.

Uramado, le réveil des Tanukis 2021-07-03 – 2021-09-29 place de la Varonne Départ de l’Esapce multimédia Gantner

Bourogne Territoire-de-Belfort Bourogne Territoire de Belfort

EUR Dénichez les Tanukis endormis dans le village de Bourogne pour y découvrir des scénettes poétiques et colorées. “Uramado” est une fenêtre ouverte sur un monde étrange et caché qui ne demande qu’à être révélé. Grâce à la réalité augmentée, les Tanukis, d’adorables et parfois coquins animaux de la mythologie japonaise prennent vie et s’animent.

Téléchargez l’application gratuite et laissez-vous guider.

+33 3 84 23 59 72

