Vanessa Da Mata Chanteuse et compositrice brésilienne. Mercredi 8 mai, 19h00 Uptown Geneva Billets à partir de chf 45

Vanessa da Mata est une chanteuse et compositrice brésilienne.

Elle commence à se faire connaître dans le monde entier grâce à son titre enregistré avec Ben Harper nommé Boa Sorte / Good Luck.

Auparavant, elle s’était illustrée au Brésil à travers ses deux premiers albums et ses compositions reprises par d’autres artistes (par exemple Daniela Mercury). Elle chante aussi sur la chanson Acode de Sergio Mendes sur l’album Encanto en 2008.

Vanessa Da Mata, a une belle histoire de succès et de collaborations avec de grands noms de la musique (Maria Bethania, Caetano Veloso, Ivete Sangalo) entre autres.

Après 5 ans elle sera de retour en Europe avec ses succès et son nouveau projet « VEM DOCE ». Et le 08 mai elle sera à Genève pour un grand concert à l’UPTOWN (Rue de la servette 2). Garantissez votre billet maintenant et ne manquez pas ce mouvement culturel brésilien.

Uptown Geneva Rue de la servette 2 Genève 1211 Petit-Saconnex et Servette Genève

