Paris Les Disquaires île de France, Paris Uptight Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Uptight Les Disquaires, 17 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 17 septembre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Soul Funk, tonitruante avec le groupe Uptight! Le live band Uptight se produit aux Disquaires pour une soirée exceptionnelle qui met à l’honneur la musique Soul Funk ! Au programme deux sets tonitruants du groupe suivi de l’excellent Willy Wizz au platine pour bouger jusque tard dans la nuit dans une ambiance explosive!!! Concerts -> Autre concert Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (314m) 1, 5, 8 : Bastille (494m)

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://fb.me/e/1vqHN0ahP Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2021-09-17T20:00:00+02:00_2021-09-17T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Les Disquaires Adresse 6 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Les Disquaires Paris