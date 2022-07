Upside Trio (jazz’n’blues) Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Vaucluse

Upside Trio (jazz’n’blues) Pertuis, 8 juillet 2022, Pertuis. Upside Trio (jazz’n’blues)

235 rue Henri Silvy Association Ça va jazzer 235, rue Henri Silvy 84120 Pertuis Pertuis Vaucluse Office de Tourisme de Pertuis Provence Tourisme / Office de Tourisme de PertuisProvence Tourisme / Office de Tourisme de PertuisAssociation Ça va jazzer 235, rue Henri Silvy 84120 Pertuis 235 rue Henri Silvy

2022-07-08 – 2022-07-08

Association Ça va jazzer 235, rue Henri Silvy 84120 Pertuis 235 rue Henri Silvy

Pertuis

Vaucluse Pertuis 10 Venez vous restaurer et boire un verre en compagnie du Upside Trio (guitare, basse, batterie)! Blues, Jazz seront au rendez-vous !`

Et vous pourrez savourer de délicieux wraps (au choix: poulet, thon, saumon ou encore végétarien), ainsi que des desserts comme les café-gourmands (ou thé ) ainsi que des glaces.

Cuisine maison!



Places limitées, réservation conseillée

0683631321 ou Messenger



Tarif: 10€ (1 boisson incluse)

adhésion famille annuelle : 10€

parking à proximité gratuit: place Garcin

Ouverture à 20h

Concert à 20h30 Cafés-concert Trio Upside cavajazzer13@gmail.com +33 6 83 63 13 21 Venez vous restaurer et boire un verre en compagnie du Upside Trio (guitare, basse, batterie)! Blues, Jazz seront au rendez-vous !`

Et vous pourrez savourer de délicieux wraps (au choix: poulet, thon, saumon ou encore végétarien), ainsi que des desserts comme les café-gourmands (ou thé ) ainsi que des glaces.

Cuisine maison!



Places limitées, réservation conseillée

0683631321 ou Messenger



Tarif: 10€ (1 boisson incluse)

adhésion famille annuelle : 10€

parking à proximité gratuit: place Garcin

Ouverture à 20h

Concert à 20h30 Association Ça va jazzer 235, rue Henri Silvy 84120 Pertuis 235 rue Henri Silvy Pertuis

dernière mise à jour : 2022-07-01 par Office de Tourisme de Pertuis Provence Tourisme / Office de Tourisme de PertuisProvence Tourisme / Office de Tourisme de Pertuis

Détails Catégories d’évènement: Pertuis, Vaucluse Autres Lieu Pertuis Adresse Pertuis Vaucluse Office de Tourisme de Pertuis Provence Tourisme / Office de Tourisme de PertuisProvence Tourisme / Office de Tourisme de PertuisAssociation Ça va jazzer 235, rue Henri Silvy 84120 Pertuis 235 rue Henri Silvy Ville Pertuis lieuville Association Ça va jazzer 235, rue Henri Silvy 84120 Pertuis 235 rue Henri Silvy Pertuis Departement Vaucluse

Pertuis Pertuis Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pertuis/

Upside Trio (jazz’n’blues) Pertuis 2022-07-08 was last modified: by Upside Trio (jazz’n’blues) Pertuis Pertuis 8 juillet 2022

Pertuis Vaucluse