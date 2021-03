Upside Down, 17 avril 2021-17 avril 2021, Vertheuil.

Upside Down 2021-04-17 – 2021-05-07

Vertheuil Gironde

Dans le cadre du projet d’éducation artistique et culturelle « Paysages en mouvement » , l’artiste et architecte Fanny Millard de l’association « EXTRA éditeur d’espaces » (architecture et graphisme) est invitée à présenter l’exposition Upside Down.

Au-delà de l’observation et de la découverte, l’expo Upside Down se prête à la manipulation de livres-objets, à mobiliser le corps et le mouvement pour explorer l’espace, les volumes, les formes. Pour enfants et adultes !

La Semaine de l’art accompagne l’accueil de l’exposition Upside Down en lien avec le réseau de lecture publique de la CDC Médoc Coeur de presqu’île, qui assure la coordination avec les bibliothèques. Avec le soutien de Médoc Cœur de Presqu’île,

Iddac Gironde, le département de la Gironde, la DRAC Nouvelle Aquitaine et l’Education nationale.

+33 5 56 41 15 83

