Scène du Ponton, le samedi 25 septembre à 23:15

Faire bouger les têtes et le reste avec. Influences Disco & Sun Pop de mises. Tantôt plages d’été, tantôt soirées à sueurs de peau dans un club londonien. Plus de 100 concerts, des premières parties et des afters bien sentis (Shaka Ponk, L.E.J, Electro Deluxe, Groundation), et toujours plus de folies. Nouvelle décennie, un line-up rafraîchi, une envie de douceur & de pop sur les plages d’Italie. En d’autres mots : un nouveau départ. Sun Pop dans le cadre du festival de Loire Scène du Ponton quai du châtelet, Orléans Orléans Loiret

