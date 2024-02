UPPI Projection du film « Un pays qui se tient sage » Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané, mardi 19 mars 2024.

UPPI Projection du film « Un pays qui se tient sage » Route de Pen ar Menez Locmaria-Plouzané Finistère

Projection du film de David Dufresne.

Pendant que s’accroissent la colère et le mécontentement, les manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression de plus en plus violente.

Faut il légitimer les violences policières?

Ce film présente des scènes de violence physique et morale, déconseillé au jeune public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:30:00

fin : 2024-03-19 20:30:00

Route de Pen ar Menez CSC Ti Lanvenec

Locmaria-Plouzané 29280 Finistère Bretagne uppi29@orange.fr

L’événement UPPI Projection du film « Un pays qui se tient sage » Locmaria-Plouzané a été mis à jour le 2024-02-13 par OT IROISE BRETAGNE