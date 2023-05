Uppercut Théâtre Darius Milhaud, 2 mai 2023, Paris.

Du mardi 02 mai 2023 au mardi 27 juin 2023 :

mardi

de 19h00 à 19h50

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Pourquoi suis-je malade ? Mon cancer, on en parle ? Cancer, ce rôle qui ne me quitte plus à la ville comme à la scène…

À

55 ans, Dominique Vovk traverse une épreuve de santé dont il ne fait pas

mystère de l’issue fatale. Avec courage et franchise, il livre les sentiments

qui l’ont assailli à chacune des étapes de cette épreuve terrifiante, de son

annonce aux chimiothérapies et chirurgies successives. Parce qu’elle traite

d’un sujet lourd, la pièce est parfois brutale, remuante, mais pour autant

jamais larmoyante. On se surprend même à rire sur des thèmes qui devraient

inspirer des sentiments contraires.

«

Uppercut », c’est l’histoire personnelle d’un homme face à ses questions, à ses

doutes, à ses peurs ; d’un homme face à sa maladie, à ses souffrances, à son

physique qui change ; face au regard des autres à mesure que son espoir

s’éloigne. Mais cette histoire personnelle est en réalité une histoire

profondément universelle. C’est celle de la condition humaine face aux questions

existentielles du sens de la vie, de « l’après », du pourquoi… Quelque chose

d’universel qui finit par immerger le spectateur au cœur de la scène au point

de faire de lui un acteur face au public lorsque la pièce s’achève par un

spectaculaire renversement de situation.

Auteur

– metteur en scène – interprète : Dominique Vovk

Décors :

Carol Juventin, Claude Maret

Son

et lumières : Dominique Barboyon

Régie

générale : Pierre Petit

Genre : Seul-en-scène /

théâtre contemporain

Tout public (à partir de 12 ans)

Durée du spectacle : 50mn

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Cie 1605 Uppercut