Uppercut + One Man Pop Portets Portets Catégories d’évènement: Gironde

Portets

Uppercut + One Man Pop Portets, 6 mai 2022, Portets. Uppercut + One Man Pop Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets

2022-05-06 – 2022-05-06 Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945

Portets Gironde UPPERCUT : Trois filles sur pointes, dans une sorte de ring métallique ouvert à 360°. Une danse qui casse les codes et impose sa modernité. Uppercut est une expérience d’urbanisation, d’électrification du corps classique à travers une musique électro-hip-hop qui vampirise ces ballerines d’aujourd’hui et les porte à exprimer leur caractère, leur folie, leur émancipation. ONE MAN POP : One Man Pop est un solo masculin qui vient enrichir la pièce Uppercut. Sur la même structure, légèrement transformée, un danseur hors-norme entre dans l’arène. Il danse avec une technique qui brouille le regard, floute le réel. Une gestuelle explosive, à la limite du fantastique. UPPERCUT : Trois filles sur pointes, dans une sorte de ring métallique ouvert à 360°. Une danse qui casse les codes et impose sa modernité. Uppercut est une expérience d’urbanisation, d’électrification du corps classique à travers une musique électro-hip-hop qui vampirise ces ballerines d’aujourd’hui et les porte à exprimer leur caractère, leur folie, leur émancipation. ONE MAN POP : One Man Pop est un solo masculin qui vient enrichir la pièce Uppercut. Sur la même structure, légèrement transformée, un danseur hors-norme entre dans l’arène. Il danse avec une technique qui brouille le regard, floute le réel. Une gestuelle explosive, à la limite du fantastique. +33 5 56 32 80 96 UPPERCUT : Trois filles sur pointes, dans une sorte de ring métallique ouvert à 360°. Une danse qui casse les codes et impose sa modernité. Uppercut est une expérience d’urbanisation, d’électrification du corps classique à travers une musique électro-hip-hop qui vampirise ces ballerines d’aujourd’hui et les porte à exprimer leur caractère, leur folie, leur émancipation. ONE MAN POP : One Man Pop est un solo masculin qui vient enrichir la pièce Uppercut. Sur la même structure, légèrement transformée, un danseur hors-norme entre dans l’arène. Il danse avec une technique qui brouille le regard, floute le réel. Une gestuelle explosive, à la limite du fantastique. La forge

Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Portets Autres Lieu Portets Adresse Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Ville Portets lieuville Espace culturel La Forge 27 Rue du 8 Mai 1945 Portets Departement Gironde

Portets Portets Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/portets/

Uppercut + One Man Pop Portets 2022-05-06 was last modified: by Uppercut + One Man Pop Portets Portets 6 mai 2022 Gironde Portets

Portets Gironde