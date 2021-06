UPPERCUT & ONE MAN POP par la Compagnie Rêvolution BÈGLES,Place des Terres neuves, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Bègles.

**Danse coup de poing** Un trio féminin d’abord, un solo masculin ensuite. Sur une structure métallique aux airs de ring ouvert à 360°, deux courtes pièces chorégraphiques d’Anthony Egéa se succèdent. Expérience d’urbanisation, d’électrification du corps classique à travers une musique électro hip-hop, Uppercut vampirise trois ballerines montées sur pointes. Elle leur insuffle une énergie faite de fulgurances empruntées au popping issu ou au krump, né dans les ghettos de Los Angeles. Dans une esthétique explosive et percutante, One Man Pop pousse à son tour les limites du popping jusqu’à donner à voir la symbiose organique entre corps et musique. Aussi engagée physiquement que politiquement, entre maîtrise extrême et acte d’émancipation, c’est une danse coup de poing que livre la Compagnie Rêvolution. — Avec, en alternance : Jade Paz Bardet ou Clara Duflo, Elodie Allary ou Lisa Gonzales, Axelle Chagneau ou Maurane Tessier (pour _Uppercut_) ; Aymen Fikri et Jimmy Duriès (pour _One Man Pop_) / Direction artistique et chorégraphie : Anthony Egéa / Création musicale : Olivier Huntemann avec “Magnet” / Franck 2 Louise avec “Pressure” et “Humanis corporis” / Assistante chorégraphique : Émilie Sudre / Scénographie & Lumières : Florent Blanchon / Costumes : Sara Béranger — **Extrait** de Uppercut & One Man Pop : [[https://vimeo.com/389208305](https://vimeo.com/389208305)](https://vimeo.com/389208305) — **La Compagnie** [**Rêvolution**](https://www.cie-revolution.com/) C’est en 1991 que sont posés les jalons de la Compagnie Rêvolution Dance, initialement imaginée sous la forme d’un collectif de jeunes artistes. En animant cet espace de rencontres et de partage où les influences de chacun se croisent et se nourrissent mutuellement, les jeunes artistes revendiquent un décloisonnement du champ chorégraphique. A partir de 2001, le collectif devient une compagnie, portant dorénavant la seule signature d’Anthony Egéa. L’année qui suit, la compagnie ouvre les portes de la première formation professionnelle pour des interprètes hip hop en France. L’activité du centre de formation s’intensifie très rapidement et le répertoire de la compagnie s’étoffe, avec des propositions artistiques qui abordent des sujets dits de “société”, comme la place de la femme dans le hip hop (_Amazones_, _Soli 2_), le métissage des esthétiques (_Tryptique_, _Urban Ballet_, _Clash_), des cultures (_Rage_) ou encore des arts (_Les Forains_, _Anima_). Le fourmillement incessant d’idées d’Anthony Egéa pousse la compagnie à se réinventer continuellement, et invite le public à traverser de nouvelles passerelles entre les esthétiques. Elle surprend par l’ouverture de ses repères chorégraphiques, dans une recherche continue d’harmonie, entre symétrie et déséquilibre, douceur et urgence, continuité et modernité… — **TOUT PUBLIC** **DURÉE** : 45 min **GRATUIT, ENTRÉE LIBRE** (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) **LIEU** : Place des Terres Neuves à Bègles _À 19h30 : les jeunes de l’atelier de danse hip-hop du Cabinet musical du Dr Larsène présenteront une restitution de leur travail_ — Prochains « Uppercut & One Man Pop » : BLANQUEFORT le 23/07, SAINT-AUBIN DE MEDOC le 01/08, LORMONT le 17/08, SAINT-MÉDARD-EN-JALLES le 19/08, SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND le 20/08, MÉRIGNAC le 21/08, FLOIRAC le 22/08 — _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

BÈGLES,Place des Terres neuves Place des Terres Neuves, 33130 Bègles



