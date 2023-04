Lumiia Festival 1ère édition : Spectacle son & lumière – DJ set – Escape game géant 130 Chemin des Sources, 22 juillet 2023, Upie.

La lumière la couleur et les arts numériques!

Des expériences inédites et immersives au travers d’univers

futuristes, fantastiques, interactifs…voici ce que vous propose « Isitis Production »!.

2023-07-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-23 00:00:00. .

130 Chemin des Sources Domaine de Valsoyo

Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Light, color and digital arts!

New and immersive experiences through futuristic, fantastic and interactive

through futuristic, fantastic, interactive worlds…this is what « Isitis Production » offers you!

Luz, color y artes digitales

Experiencias nuevas y envolventes a través de mundos futuristas

futuristas, fantásticos e interactivos… ¡esto es lo que le ofrece « Isitis Production »!

Licht, Farbe und digitale Kunst!

Neuartige und immersive Erfahrungen in verschiedenen Welten

isitis Production » bietet Ihnen futuristische, fantastische und interaktive Welten!

Mise à jour le 2023-04-06 par Valence Romans Tourisme