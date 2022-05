UperQt par COD.ACT, 3 juin 2022, .

UperQt par COD.ACT

2022-06-03 – 2022-06-05

EUR Depuis 2012, l’Espace multimédia Gantner propose au FIMU, Festival International de Musique Universitaire, des œuvres d’art sonore, surprenant petits et grands, dans un lieu singulier : un ancien manège à chevaux à l’architecture métallique. En dix ans, le Manège est devenu l’un des lieux incontournables du festival. Cette année, en avant-première mondiale, sera proposée la nouvelle œuvre UperQt du duo suisse Cod.Act, du habitué du festival où ils ont déjà présenté, E-Cycloïd, Nyloïd, … n’excitation sonore d’une foule de spectateurs impatients, deux étranges structures tubulaires articulées se font face, fragiles et menaçantes. Le coup de gong retenti, l’une des deux créatures projette son bras supérieur vers l’avant. Il balaye l’espace et fait siffler l’air au-dessus des spectateurs. Surpris, son adversaire voltige. Le combat débute fort. Tantôt tactiques et rituelles, tantôt tendues et électriques, les phases se succèdent dans une savante combinaison de contorsions mécaniques et sonores. Des fragments d’ondes électroniques jaillissent en se détachant des combattants pour anéantir l’espace du public virtuel. Des manifestations vocales en surgissent et retentissent comme des exclamations face à la beauté du spectacle. Avec le soutien de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.

lespace@territoiredebelfort.fr +33 3 84 23 59 72 https://www.espacemultimediagantner.cg90.net/fr/?post_type=rendezvous&p=6404

Depuis 2012, l’Espace multimédia Gantner propose au FIMU, Festival International de Musique Universitaire, des œuvres d’art sonore, surprenant petits et grands, dans un lieu singulier : un ancien manège à chevaux à l’architecture métallique. En dix ans, le Manège est devenu l’un des lieux incontournables du festival. Cette année, en avant-première mondiale, sera proposée la nouvelle œuvre UperQt du duo suisse Cod.Act, du habitué du festival où ils ont déjà présenté, E-Cycloïd, Nyloïd, … n’excitation sonore d’une foule de spectateurs impatients, deux étranges structures tubulaires articulées se font face, fragiles et menaçantes. Le coup de gong retenti, l’une des deux créatures projette son bras supérieur vers l’avant. Il balaye l’espace et fait siffler l’air au-dessus des spectateurs. Surpris, son adversaire voltige. Le combat débute fort. Tantôt tactiques et rituelles, tantôt tendues et électriques, les phases se succèdent dans une savante combinaison de contorsions mécaniques et sonores. Des fragments d’ondes électroniques jaillissent en se détachant des combattants pour anéantir l’espace du public virtuel. Des manifestations vocales en surgissent et retentissent comme des exclamations face à la beauté du spectacle. Avec le soutien de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par