Centre culturel Henri-Desbals, le mercredi 8 juin à 18:30

Théâtre ——- **Restitution des ateliers** **Abdelhakim Didane, Daroui Productions** À travers une approche croisée du théâtre et de la boxe lors d’ateliers, les habitants des quartiers de Bagatelle, Papus, Tabar et Bordelongue se sont attachés à questionner leur place dans la société, à explorer leurs singularités et à déconstruire les pensées limitantes. Cette joute verbale et corporelle, combat d’idées et de corps pour prendre ou reprendre la parole, a finalement abouti à une création collective, à découvrir sans tarder.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

