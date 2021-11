Upcycling Xmas Market x Bar à Bulles Bar à Bulles, 18 décembre 2021, Paris.

CrushON te donne rdv au Bar à Bulles les 18 & 19 décembre prochains pour un Upcycling XMAS Market, un événement spécial dédié à l’upcycling, au recyclage et à Noël ! ♻️ Au programme : ♻️ Upcycling Market♻️ Une dizaine de créateurs éco-responsables te proposeront des créations uniques faites-mains et avec amour ! De quoi faire des cadeaux uniques et responsables Special Guests ✂️ Ateliers d’upcycling d’accessoires, de vêtements, d’objets & ateliers custom Talks sur l’upcycling et le recyclage Lunch & Bar Des produits frais et de qualité cuisinés avec amour Musique Ambiance de Noël festive garantit ! ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▂ INFOS PRATIQUES HORAIRES Samedi 15H – 19H Dimanche 16H – 22H BILLETTERIE Événement gratuit LIEU Bar à Bulles 4 Cité Véron Métro: Blanche (2) ou Place Clichy (13) Bus : 30 – 54 – 68 – 74 / Arrêt – Blanche [[https://www.lamachinedumoulinrouge.com/le-bar-a-bulles/](https://www.lamachinedumoulinrouge.com/le-bar-a-bulles/)](https://www.lamachinedumoulinrouge.com/le-bar-a-bulles/) CONTACT : [[barabulles@lamachinedumoulinrouge.com](mailto:barabulles@lamachinedumoulinrouge.com)](mailto:barabulles@lamachinedumoulinrouge.com) PASS SANITAIRE En raison des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, le pass sanitaire sera demandé à l’entrée. Qu’est-ce que le pass sanitaire ? Un QR code valide avec au choix : – Un test PCR ou antigénique de moins de 72h. – Avoir réalisé le cycle complet de vaccination depuis +7 jours. – Avoir un certificat de rétablissement (avoir eu le Covid depuis plus de 11 jours et moins de 6 mois). Pour en savoir plus : [[https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les](https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les)](https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les)… ? PAIEMENTS ACCEPTÉS Cash & CB Pour éviter le gaspillage, ramenez votre propre sac réutilisable ! On a hâte ! xx La CrushON Team

