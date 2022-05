Upcycling trousse Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Upcycling trousse Maison de la nature et de l’arbre, 14 mai 2022, Meudon. Upcycling trousse

Maison de la nature et de l’arbre, le samedi 14 mai à 14:00

Atelier gratuit pour la famille.

Atelier en accès libre et en continu. Nombre de place limité.

Fabriquez votre trousse à crayons à partir de matériaux recyclés : bâche, toile cirée usagée… Simple à réaliser et pratique, elle vous suivra au quotidien. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00

