Good Gang Paris est une association de sensibilisation à la consommation textile durable, aux savoirs et savoir-faire textiles. Good Gang Paris utilise la créativité, l'expérimentation textile et le visible mending ou réparation créative comme leviers pour permettre la prise de conscience de l'impact de la mode sur l'environnement. Good Gang Paris est partenaire de Fashion Revolution France. Good gang Paris vous propose un atelier à partir de 7 ans autour de la mode durable. Nous débutons par un temps de jeu sur les matières et leurs impacts sur l'environnement. Puis les enfants réalisent une petite pochette en jean, jolie, pratique et éthique ! ~ 3 juillet 7 ans + 6€ au Centre Paris Anim Bessie Smith, 19 rue Antoine Julien Hénard, 75012 Paris inscription : 01 40 02 06 60 ou reuilly@claje.asso.fr

8 : Montgallet (211m) 6 : Dugommier (385m)

Contact :CLAJE 0140020660 reuilly@claje.asso.fr https://claje.asso.fr/festival-de-lartisanat-reporte/

