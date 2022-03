Upcycling fleurs en carton Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier gratuit pour la famille.

Atelier en accès libre. Nombre de place limité.

Faites fleurir les fleurs upcycling avec des boîtes d’œufs, des rouleaux, des piques à brochettes et de la peinture ! Un atelier à partager en famille pour réaliser un joli bouquet. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

