À l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie organise son 1er évènement sur le thème du réemploi.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENGAGÉE EN FAVEUR DU RÉEMPLOI

Plus de 500 kilos de déchets ménagers et assimilés (chiffre ADEME) : c’est ce que produit en moyenne chaque Français par an. Face à ce constat, la réduction des déchets est une démarche essentielle afin : – d’économiser les matières premières épuisables, – de limiter les impacts sur l’environnement, – de diminuer le coût des déchets pour chacun.

Parmi les 6 grands thèmes de la SERD, la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie a choisi cette année, d’orienter son action vers le réemploi, la réparation et la réutilisation. C’est dans ce contexte que la collectivité organise son premier évènement sur ce thème. L’objectif ? Sensibiliser les usagers au réemploi à travers le don, la réparation ou encore la modernisation, permettant ainsi aux objets d’être de nouveau utilisés !

UP UP UP : LE PROGRAMME DE L’ÉVÈNEMENT

UP comme UPCYCLING, un joli mot anglais pour évoquer le recyclage et l’économie circulaire, où tout l’art d’être créatif grâce à de vieux objets.

Venez à la découverte de ce village du réemploi créatif où se croisent de belles initiatives locales, un repair café, et d’admirables artistes de la récup’.

Parmi les animations proposées :

> Réparation de vélo avec Le Local à Vélo.

> Réparation de sellerie et maroquinerie avec De Pattes en Sabots.

> Créations textiles avec La Boutique Fait Main.

> Revalorisation de meubles anciens avec Magnolia Upcycling.

> Fabrication et dégustation de jus de fruits zéro gaspi en musique avec Zlow Coop’ et le vélo smoothie Coeur Côte Fleurie.

> Démonstrations et expositions artistiques avec Cyrille Plate et Psyké d’Ethnik.

> Fabrication de meubles à partir de bois recyclé avec la Fondation Anaïs.

> Petite réparation électronique et informatique avec Côte Fleurie Informatique.

> Créations couture, retouches et ourlets avec L’ Atelier de Mary.

